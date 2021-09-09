Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отменили инаугурацию временного правительства Афганистана. Об этом cообщил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани в своём Twitter. До этого в СМИ появилась информация, что официальная церемония должна была состояться 11 сентября.

Самангани подчеркнул , что инаугурация нового кабмина Афганистана была отменена несколько дней назад. По его словам, чтобы не запутывать людей, Исламский Эмират Афганистан (самоназвание боевиков) объявило часть правительства, которое уже приступило к работе. При этом представитель талибов не уточнил о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов. По мнению представителя Кремля, после прихода боевиков к власти в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма.