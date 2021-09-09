Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отменили инаугурацию временного правительства Афганистана. Об этом cообщил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани в своём Twitter. До этого в СМИ появилась информация, что официальная церемония должна была состояться 11 сентября.
Самангани
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов. По мнению представителя Кремля, после прихода боевиков к власти в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма.