16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

13:27, 10 сентября 2021
Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана Фото: Sanaullah Seaim/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отменили инаугурацию временного правительства Афганистана. Об этом cообщил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани в своём Twitter. До этого в СМИ появилась информация, что официальная церемония должна была состояться 11 сентября.

Самангани подчеркнул, что инаугурация нового кабмина Афганистана была отменена несколько дней назад. По его словам, чтобы не запутывать людей, Исламский Эмират Афганистан (самоназвание боевиков) объявило часть правительства, которое уже приступило к работе. При этом представитель талибов не уточнил о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов. По мнению представителя Кремля, после прихода боевиков к власти в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео