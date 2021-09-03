Талибы вновь перенесли срок объявления состава нового правительства

Руководство движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) приняло решение отложить провозглашение нового правительства на следующую неделю. Талибы отмечают, что причиной этому стало желание договориться и найти консенсус со всеми в Афганистане. Об этом сообщает The Times of India.
После захвата власти талибами руководство группировки
Талибы должны были объявить новый состав правительства сегодня, 4 сентября, однако этого не произошло. Кадровые перестановки озвучат на следующей недели.
Спикер «Талибана» Халил Галани сообщил, что в правительство войдёт экс-премьер Афганистана и брат Ашрафа Гани Гульбеддин Хекматияр, высказавший своё одобрение захвату власти боевиками.
Ранее сообщалось, что 14 августа, за сутки до входа в Кабул боевиков, из страны бежал экс-лидер афганцев Ашраф Гани. Также страну покинули большое количество высших чиновников и военных, опасаясь расправы.