Талибы вновь перенесли срок объявления состава нового правительства

Руководство движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) приняло решение отложить провозглашение нового правительства на следующую неделю. Талибы отмечают, что причиной этому стало желание договориться и найти консенсус со всеми в Афганистане. Об этом сообщает The Times of India.

После захвата власти талибами руководство группировки выдвинуло условие, что простит всех, кто сложит оружие и пойдёт на переговоры. Официальными представителями боевиков была озвучена воля своих руководителей ввести в новое правительство бывших чиновников бежавшего президента Ашрафа Гани. На встрече с учителями и научными деятелями Афганистана талибы объявили резолюцию, что преподаватели помогут новой власти модернизировать систему образования в стране.

Талибы должны были объявить новый состав правительства сегодня, 4 сентября, однако этого не произошло. Кадровые перестановки озвучат на следующей недели.

Спикер «Талибана» Халил Галани сообщил, что в правительство войдёт экс-премьер Афганистана и брат Ашрафа Гани Гульбеддин Хекматияр, высказавший своё одобрение захвату власти боевиками.

Ранее сообщалось, что 14 августа, за сутки до входа в Кабул боевиков, из страны бежал экс-лидер афганцев Ашраф Гани. Также страну покинули большое количество высших чиновников и военных, опасаясь расправы.