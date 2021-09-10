В Швеции ребёнка не дали назвать в честь Путина из-за будущих проблем

В Швеции родители отправили в налоговое агентство заявку на регистрацию новорождённого с необычным именем. Чиновники ответили категорическим отказом, решив, что младенца нельзя назвать Владимиром Путиным. Причиной такого решения государственного органа стала убеждённость его сотрудников в том, что это сильно помешает ребёнку в будущем. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Законодательство королевства разрешает чиновникам из данного органа отказывать в регистрации детей в ряде случаев. Они посчитали, что имя младенца может «испортить ему жизнь». Представители налогового ведомства Швеции отказались комментировать родителям малыша свой отказ. Также СМИ не смогли получить информацию, что стало основанием для госслужащих рассматривать имя Владимир Путин как источник будущих проблем малыша. Тем не менее родители обязаны дать своему чаду другое имя и снова явиться в налоговое управление для регистрации.

Ранее представители верховного военного командования Швеции объявили о готовности армии страны к военному конфликту с Россией. Главнокомандующий ВВС королевства Карл-Юхан Эдстрём заявил, что авиация готовится наносить точечные удары по военным объектам потенциального противника. Командующий сухопутными войсками Карл Энгельбректсон считает, что шведским пехотинцам надо чаще отрабатывать взаимодействие с финскими соседями.