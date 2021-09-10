В Швеции ребёнка не дали назвать в честь Путина из-за будущих проблем

В Швеции родители отправили в налоговое агентство заявку на регистрацию новорождённого с необычным именем. Чиновники ответили категорическим отказом, решив, что младенца нельзя назвать Владимиром Путиным. Причиной такого решения государственного органа стала убеждённость его сотрудников в том, что это сильно помешает ребёнку в будущем. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Законодательство королевства
Ранее представители верховного военного командования Швеции объявили о готовности армии страны к военному конфликту с Россией. Главнокомандующий ВВС королевства Карл-Юхан Эдстрём заявил, что авиация готовится наносить точечные удары по военным объектам потенциального противника. Командующий сухопутными войсками Карл Энгельбректсон считает, что шведским пехотинцам надо чаще отрабатывать взаимодействие с финскими соседями.