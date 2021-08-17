Талибы открыли огонь по демонстрантам

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) начали стрелять во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате инцидента как минимум два человека погибли и десять получили ранения. По данным агентства Pajhwok, аналогичная акция состоялась в провинции Хост. В ней приняли участие десятки афганцев.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее сообщалось, что лидеры боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в течение 48 часов хотят встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана. Талибы заявили о том, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени.