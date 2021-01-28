Талибы опровергли финансирование Россией убийства американских солдат

https://static.news.ru/photo/44358790-6206-11eb-bf72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

РФ не предлагала боевикам вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане. Подобные заявления — абсолютная ложь, рассказал замглавы политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Подобные измышления появились в материале газеты New York Times. Журналисты ссылались на анонимных источников разведки. Издание утверждало, что спецслужбы РФ хотели подкупить радикалов и устроить нападения на отряды ВС США в Афганистане и что президента США, на тот момент Дональда Трампа, информировали об этом. Однако доказательства так и не были представлены.

Что касается новостей, распространённых в США о некоем вознаграждении, — это полнейшая неправда. Мы полностью это отрицаем. Никто не обязан платить нам за ликвидацию американцев. Этим мы занимаемся с 2001 года без всякого внешнего финансирования и вознаграждения, — цитирует Станакзая РИА Новости.

Посольство РФ в США потребовало от Белого дома адекватно отреагировать на угрозы, поступающие в адрес дипломатов из-за публикаций про Кремль и Афганистан. МИД РФ назвал подобные тексты в СМИ фейками. Трамп счёл статью «заказухой». Вашингтон, Пентагон и разведка США отметили, что подтверждения контактов Кремля и террористов нет и что лидера США об этом не информировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый президент США Джо Байден приказал разведсообществу изучить истории с «российскими хакерами», «наградами» за убитых солдат США и дело блогера Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

При этом США не собираются прекращать взаимодействие с РФ в тех сферах, которые касаются интересов Вашингтона, добавила чиновница.