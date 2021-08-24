Талибы опровергли данные о встрече лидера движения с главой ЦРУ

Никто из боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) не встречался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид, слова которого приводит Twitter телеканала 1TVNews.
Он отметил, что Белый дом
Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» муллой Абдулом Гани Барадаром. Как отмечается, это был первый диалог между высокопоставленным представителем американской администрации и одним из лидеров талибов. По предположениям газеты, стороны обсуждали приближение срока окончания вывода войск с территории Афганистана и эвакуацию граждан.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.