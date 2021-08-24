Талибы опровергли данные о встрече лидера движения с главой ЦРУ

Никто из боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) не встречался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид, слова которого приводит Twitter телеканала 1TVNews.

Он отметил, что Белый дом не обращался к талибам с просьбой продлить срок вывода американских войск из Афганистана.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» муллой Абдулом Гани Барадаром. Как отмечается, это был первый диалог между высокопоставленным представителем американской администрации и одним из лидеров талибов. По предположениям газеты, стороны обсуждали приближение срока окончания вывода войск с территории Афганистана и эвакуацию граждан.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.