Талибы окружили повстанцев в панджшерской долине

Оппозиционные движению «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) силы окружены севернее Кабула. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Переговоры талибов со своими непримиримыми противниками провалились, теперь боевики решили силой оружия установить свою власть в северной афганской провинции Панджшер. Как говорит шведский журналист Масуд Кьям, наблюдающий развитие ситуации собственными глазами, террористы уже перешли к активным действиям.

Прошлой ночью талибы атаковали Панджшер с нескольких направлений, но не смогли подавить сопротивление, — отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» намерено нанести последний удар тем, кто сопротивляется их власти в Афганистане. По сообщениям СМИ, боевики планируют привлечь к операции свои лучшие силы и задействовать большое количество трофейной техники. В свою очередь «фронт сопротивления» талибам заявил о своей готовности в полной мере оказывать сопротивление и не допустить захвата провинции Панджшер боевиками.