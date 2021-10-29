Талибы оценили свою поездку в Россию

Поездка в РФ делегации запрещённого в России движения «Талибан» оценивается как позитивная. Об этом рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахид. Его слова транслировал телеканал Ariana News.

Мы очень хорошо оцениваем визиты делегаций в Москву, Катар и Узбекистан. Эти поездки принесли позитивный результат, — заявил представитель «Талибана» в эфире телеканала.

Муджахид пояснил, что «Талибан» обсуждал в Москве тему сохранения стабильности в Афганистане, разморозки афганских активов. Кроме того, речь шла и о поддержке странами региона Исламского Эмирата Афганистан (так называют своё государство талибы).

Он также уточнил, что с Узбекистаном талибы договорись о безопасности у границ и сотрудничестве на таможне, а с Катаром было решено наращивать торговлю.

Представители боевиков движения «Талибан» прилетели на переговоры в Москву 20 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.