Талибы объявили заместителей министров в правительстве Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) назначили заместителей министров во временном правительстве Афганистана, которое было сформировано после захвата страны. В списке нет женщин. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что новые назначения делались на основе профессионализма и компетентности. Выбранные политики будут способствовать дальнейшему укреплению структур Исламского эмирата (государства, учреждённого талибами после захвата власти). В их число входят бизнесмены и специалисты в своих областях.

Также талибы назначили и. о. министра торговли Хаджи Норуддина Азизи и и. о. министра здравоохранения Абдулу Бари Омара.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.