Талибы объявили амнистию правительственным чиновникам

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило амнистию правительственным чиновникам. Об этом сообщает агентство AFP.

Талибы также призвали жителей Афганистана возвращаться на работу. В заявлении талибов подчёркивается, что афганцы с полной уверенностью могут вернуться к прежней жизни.

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. На фоне захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Отмечается, что он убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами.

Ранее талибы пообещали, что не станут наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США. Представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что боевики не заинтересованы в том, чтобы местные жители покидали страну из-за страха.