Талибы сделали предупреждение Таджикистану

Исполняющий обязанности замглавы нового правительства Афганистана Абдул Гани Барадар сделал предупреждение Таджикистану. По его словам, центральноазиатская республика вмешивается во внутренние дела страны. Об этом представитель «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация) рассказал в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие, — сообщил Барадар.

Ранее талибы призвали мир признать их правительство, прежде чем критиковать. Представитель радикального движения Забихулла Муджахид отметил, что мировые державы часто критикуют правительство «Талибана» за нарушения прав человека. В свою очередь боевики считают это однобокой точкой зрения.

Также Забиулла Муджахид попросил Россию помочь снять санкции ООН. Он считает, что Россия могла бы стать посредником между ООН и Кабулом.

Ранее сообщалось, что талибы вывесили четыре мёртвых тела на главной площади города Герат. Ещё три они увезли для демонстрации в другие части населённого пункта.