Талибы не решились запретить женский спорт

Представители «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) ещё не решили, запретить ли женский спорт и участие в международных турнирах. Об этом сообщило издание TOLO News, ссылаясь на председателя Совета по крикету Афганистана Азизуллу Фазли.

Фазли думает о будущем с оптимизмом, он надеется , что товарищеский матч мужской сборной по крикету в декабре состоится.

До этого игры национальной мужской команды оказались под вопросом, так как страны должны иметь и мужскую, и женскую сборные. А заместитель главы комиссии «Талибана» Ахмадулла Васик заявил, что ислам не позволяет женщине заниматься крикетом и другими видами спорта, где могут быть открыты их тела и лица.

Более того, спорт вообще не является необходимостью, по которой, согласно исламу, женщина может появляться на улице, считает Васик. Он также сказал, что «Талибан» не пойдёт на компромиссы и не откажется от религиозных ценностей.

Ранее некоторые афганские спортсменки утверждали, что их жизни угрожает серьёзная опасность.