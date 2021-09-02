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Талибы назвали Китай своим основным международным партнёром

08:14, 03 сентября 2021
Талибы назвали Китай своим основным международным партнёром Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнёра, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в интервью итальянской газете La Repubblica.

Муджахид сообщил, что Китай готов инвестировать деньги в Афганистан и заниматься его реконструированием, а также будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана. По его словам, в стране есть богатые медные рудники, которые благодаря китайцам могут быть возвращены в производство и модернизированы. Он также высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она послужит возрождению древнего Шёлкового пути.

Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира, — добавил Муджахид.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США насаждать американскую демократию в Афганистане привели лишь к неразберихе и хаосу, которые и стали причиной поражения. Он также призвал «глубоко задуматься» над словами президента России Владимира Путина, высказавшего сходную точку зрения и назвавшего итог присутствия США в Афганистане нулевым и даже отрицательным.

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