Талибы нашли в Пандшжере советские баллистические ракеты

В Панджшерском ущелье боевики «Талибан» (запрещено в РФ) обнаружили баллистические ракеты советского производства. Видеоролик с находкой опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видно, как талибы осматривают ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус».

Также заметно, что вооружение находится под открытым небом, некоторые комплексы разобраны. При этом на видеозаписи можно увидеть детали осколочных боевых частей 8Ф44, которые поставлялись на экспорт с ракетами Р-17Э.

Известно, что подобные комплексы поставлялись в Афганистан в 1989 году и стояли на вооружении ракетного батальона особого назначения Министерства государственной безопасности.

Ранее боевики движения «Талибан» заявили, что считают необходимыми визиты нового министра иностранных дел, назначенного талибами, правительства Афганистана Амира Хана Мутаки в Россию, Китай и Иран, но при этом проработка таких планов должна вестись совместно с этими государствами. Об этом рассказал представитель талибов Сухейль Шахин.