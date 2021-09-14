Талибы нашли в Пандшжере советские баллистические ракеты

В Панджшерском ущелье боевики «Талибан» (запрещено в РФ) обнаружили баллистические ракеты советского производства. Видеоролик с находкой опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видно, как талибы осматривают ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус».
Также заметно, что вооружение
Известно, что подобные комплексы поставлялись в Афганистан в 1989 году и стояли на вооружении ракетного батальона особого назначения Министерства государственной безопасности.
Ранее боевики движения «Талибан» заявили, что считают необходимыми визиты нового министра иностранных дел, назначенного талибами, правительства Афганистана Амира Хана Мутаки в Россию, Китай и Иран, но при этом проработка таких планов должна вестись совместно с этими государствами. Об этом рассказал представитель талибов Сухейль Шахин.