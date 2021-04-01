Талибы напали на конвой губернатора афганской провинции Гор

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В Афганистане не менее пяти человек пострадали во время атаки боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на конвой губернатора провинции Гор.

В ходе столкновения были ликвидированы 15 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что США будет трудно выполнить свои обязательства по выводу войск из Афганистана к 1 мая. Он пояснил, что это будет сложно осуществить по тактическим причинам. Байден подчеркнул, что не может представить себе, что военные не уйдут из страны до конца года.

В Пентагоне считают вывод войск к 1 мая опасным и проблематичным. Эксперты военного ведомства уверены, что это спровоцирует гражданскую войну в стране, теракты против США, а также ухудшение ситуации с правами человека в республике. Сейчас уже слишком мало времени, чтобы покинуть страну к 1 мая без проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, отметили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что Байден и его администрация считают соглашение экс-президента Дональда Трампа с талибами ошибочным.

Правительственные силы в Афганистане продолжают противостоять радикальному движению «Талибан». Переговоры между боевиками и афганскими властями начались в сентябре 2020 года. Талибы утверждают, что защищают страну от боевиков ИГ (запрещено в РФ) и отрицают свои связи с террористами.