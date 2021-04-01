Талибы напали на конвой губернатора афганской провинции Гор

В Афганистане не менее пяти человек пострадали во время атаки боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на конвой губернатора провинции Гор.
В ходе столкновения были ликвидированы 15 боевиков. Об этом
Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что США будет трудно выполнить свои обязательства по выводу войск из Афганистана к 1 мая. Он пояснил, что это будет сложно осуществить по тактическим причинам. Байден подчеркнул, что не может представить себе, что военные не уйдут из страны до конца года.
В Пентагоне считают вывод войск к 1 мая опасным и проблематичным. Эксперты военного ведомства уверены, что это спровоцирует гражданскую войну в стране, теракты против США, а также ухудшение ситуации с правами человека в республике. Сейчас уже слишком мало времени, чтобы покинуть страну к 1 мая без проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, отметили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что Байден и его администрация считают соглашение экс-президента Дональда Трампа с талибами ошибочным.
Правительственные силы в Афганистане продолжают противостоять радикальному движению «Талибан». Переговоры между боевиками и афганскими властями начались в сентябре 2020 года. Талибы утверждают, что защищают страну от боевиков ИГ (запрещено в РФ) и отрицают свои связи с террористами.