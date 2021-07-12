Талибы нанесут «окончательный удар» по Панджшеру

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено нанести «окончательный удар» по сопротивлению в Панджшере, задействовав свои лучшие силы и военную технику. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.

Как сообщается , талибы планируют произвести нападение. При этом они будут использовать свои лучшие силы со всего Афганистана и большого количества военной техники.

Ранее стало известно, что талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере. Отмечается, что талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал. При этом было убито девять талибов, в том числе два полевых командира.

Силы Фронта сопротивления Афганистана, находящиеся в провинции Панджшер, заявили о намерении продолжать боевые действия против движения «Талибан». При этом член политбюро талибов Мухаммед Наим заявил, что движение не планирует силой брать не подконтрольный им Панджшер. Он опроверг данные ряда СМИ о том, что лидеры повстанцев якобы заявили об отсутствии результатов переговоров и намерении «Талибана» войти в провинцию силой.