Талибы накажут боевиков, стрелявших в воздух

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, будут изымать оружие и привлекать к ответственности. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие действия боевиков наносят серьёзный ущерб казне государства. В связи с этим, любители пострелять в воздух будут наказаны.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. В результате 3 сентября боевики взяли под контроль Панджшер и отметили это стрельбой в воздух.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.