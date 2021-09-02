Талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство Bakhtar News Agency.

Отмечается, что талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал. При этом было убито девять талибов, в том числе два полевых командира.

Ранее силы Фронта сопротивления Афганистана, находящиеся в провинции Панджшер, заявили о намерении продолжать боевые действия против движения «Талибан». При этом член политбюро талибов Мухаммед Наим сообщил РИА Новости, что движение не планирует силой брать не подконтрольный им Панджшер. Он опроверг данные ряда СМИ о том, что лидеры повстанцев якобы заявили об отсутствии результатов переговоров и намерении «Талибана» войти в провинцию силой.