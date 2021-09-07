Талибы начали стрелять для разгона протестующих в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) стреляли в воздух для разгона участников антипакистанской акции в Кабуле. Также есть сведения, что талибы стреляли непосредственно в протестующих возле президентского дворца. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели несколько выстрелов в воздух» и задержали несколько человек.

Также сообщается, что боевики стреляли по протестующим прямо у президентского дворца, напротив посольства Ирана. Информации о пострадавших и погибших нет.

16 августа боевики захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

О том, что Панджшер прекратил сопротивление, талибы сообщили 6 сентября.