Талибы начали идейную зачистку Кабула с помощью краски

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) начали массово закрашивать следы пребывания американцев и европейцев на стенах зданий в Кабуле. На место старых фресок террористы помещают свои слоганы и призывы. Об этом сообщает Fox News.

На момент взятия столицы Афганистана боевиками, в городе было много граффити с разными социальными и политическими сюжетами. Картины, изображающие всё начиная с Джорджа Флойда до «Договора США с талибами», теперь активно закрашиваются в ходе борьбы талибов против чуждой афганцам культуры. На место старых граффити приходят отрывки из Корана или лозунги боевиков на белом фоне.

Ранее сообщалось, что террористы «Талибана» избили женщин в Кабуле. Женщины Афганистана вышли выразить протест новым властям из-за запрета лицам женского пола занимать государственные посты. Вскоре после начала акции, боевики окружили протестующих и начали их разгонять грубой физической силой. На видео, опубликованном в СМИ видно, как один из боевиков применяет палку для телесных наказаний как средство воздействия на женщин.