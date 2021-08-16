Талибы между Западом, Россией и Китаем

В ближайшие недели темой большинства геополитических прогнозов и аналитических камланий станет роль нового Афганистана в быстро меняющемся мире. Когда-то Маргарет Тэтчер приехала на пакистано-афганскую границу и патетически заявила, что весь цивилизованный мир на стороне борцов c «красной империей». Кто мог тогда предположить, что «Талибан», запрещённая в России организация, готовившаяся в Пакистане для противодействия советской армии, превратится в самостоятельную силу, посрамившую мирового жандарма – Америку. США начали с выстроенных по-голливудски кадров высадки военных и закончили бегством почти по вьетнамскому сценарию.

Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ясно, что «Талибан» оказывается в центре большой геополитической игры. За столом Китай, Пакистан, Катар, Индия, саудовцы, ЕС, Россия, Турция и Соединенные Штаты, которые никогда не уходят до конца.

Некоторые аналитики даже считают талибов проксисилой растущего Китая, который их руками нанёс удар по атлантическом противнику. Пекину действительно меньше всего нужны были американцы у себя под боком. Действуя через спецслужбы Пакистана, некогда вскормивших талибов, Китай очень тщательно работал со «студентами», у которых практически всё военное снаряжены и оружие made in China.

У Китая большие инфраструктурные виды на Афганистан, который мог бы, с одной стороны, вписаться в масштабные китайские торговые проекты по доставке товаров типа «Один пояс - один путь». С другой, можно провести через утихомиренный Афганистан новые шоссейные дороги и трубопроводы, открыть там грузовые аэропорты. Китаю нужны дополнительные коридоры в тот же Таджикистан. И надёжный инструмент давления на Ташкент и Нур-Султан.

bxgd/flickr.com

Принять участие в таких логистических свершениях не прочь и Турция, которая, однако, должна договариваться и с Пекином. А не только с Кабулом. Но тут важна позиция турецких спецслужб, сотрудничество которых с коллегами из ЦРУ и Ми-6 явно не соответствует китайским интересам. А то, что на первых порах после спешной эвакуации натовцев именно спецслужбы будут обеспечивать западное присутствие в Афганистане, не вызывает сомнения. И туркам придётся выбирать с кем они в новом «эмирате».

И всё-таки главными спонсорами строек в Афганистане, прежде всего, могут выступить Китай и Катар, способные создать объекты, входящие в глобальные инфраструктурные цепочки. А значит, у Кабула мог бы появиться шанс получать доход без упора на наркотрафик.

В теории Пекин может воспользоваться силами талибов против старого соперника – Индии, сыграв на известных исламо-индуистских противоречиях в ряде штатов, граничащих с Пакистаном.

Плюс Китай получает козырь и для торга с Россией, которой отнюдь не улыбается перспектива «зажжённой» постсоветской Средней Азии. При этом Афганистан, наоборот, может стать и площадкой для важной геополитической сделки Китая, Ирана и России, которые, используя свои специфические рычаги влияния, могли бы прийти даже к подобию союза, гарантирующего стабильность страны.

Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press

Впрочем, России, чьи спецслужбы и так постоянно рапортуют об обнаружении «спящих ячеек» экстремистов на своей территории, стоит опасаться с её открытыми границами не прямого вторжения, а постепенной инфильтрации экстремистов из Афганистана. Им ничего не стоит купить таджикский или узбекский паспорт и влиться в кочующий поток гастарбайтеров. А простым наращиванием вооружённой группировки с вертолётами и танками на южных рубежах этой задачи не решить. Значит, вновь, как и семь лет назад, встанет вопрос о введении, пусть и щадящего, но визового контроля на границе с Казахстаном. Прежде против такого шага эмоционально возражал МИД. Теперь Смоленская площадь также предлагает сделать паузу и посмотреть, как поведут себя талибы у власти.

Но, с другой стороны, и сами новые власти скоро почувствуют себя не только объектом, но и субъектом геополитических игр. И тут важна продуманная многовекторность, разнообразию которой позавидуют их постсоветские соседи. Существует перспектива получить много и сразу. Но важно не переиграть и успешно маневрировать между позициями и интересами всех акторов региона.