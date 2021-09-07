Талибы избили палками участниц антипакистанских протестов в Кабуле

В афганском Кабуле прошли женские акции протестов после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана, сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) жёстко разгоняли участниц и избивали их палками, сообщает РИА Новости.

Глава межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида приехал в страну по приглашению талибов. Большинство протестующих составляли женщины, которые начали движение к северу от Кабула и продолжили его у пакистанского посольства.

Ранее сообщалось, что талибы стреляли в воздух для разгона участников антипакистанской акции в Кабуле. Также есть сведения, что талибы стреляли непосредственно в протестующих возле президентского дворца.

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели несколько выстрелов в воздух» и задержали несколько человек.

16 августа боевики захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

О том, что Панджшер прекратил сопротивление, талибы сообщили 6 сентября.