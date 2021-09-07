Талибы избили палками участниц антипакистанских протестов в Кабуле

В афганском Кабуле прошли женские акции протестов после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана, сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) жёстко разгоняли участниц и избивали их палками, сообщает РИА Новости.
Глава межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида
Ранее сообщалось, что талибы стреляли в воздух для разгона участников антипакистанской акции в Кабуле. Также есть сведения, что талибы стреляли непосредственно в протестующих возле президентского дворца.
Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели несколько выстрелов в воздух» и задержали несколько человек.
16 августа боевики
О том, что Панджшер прекратил сопротивление, талибы сообщили 6 сентября.