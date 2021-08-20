Талибы через Россию предложили соглашение афганским повстанцам

Высокопоставленный представитель движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) посетил посольство РФ и попросил дипломатов передать предложение о политическом соглашении лидерам ополчения в Панджшерском ущелье. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В настоящее время в Афганистане провинция Панджшер единственная не контролируется талибами.

У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал, — сообщил российский посол.

В Панджшере находится первый вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрама Гани провозгласил себя первым лицом государства. Также в провинции дислоцируется сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд, который намерен вести борьбу против «Талибана», пытаясь сколотить народное ополчение.

По словам Жирнова, талибы попросили, чтобы Россия передала Панджшеру, что группировка до настоящего момента не предпринимала силовых попыток войти в провинцию и рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации через политическое соглашение.

Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог, — передал российский посол слава представителей движения.

Ранее Ахмад Масуд призвал Запад помочь восставшему против талибов Панджшеру оружием.

15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

В ночь на 16 августа представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.