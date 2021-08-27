Талибы частично захватили аэропорт Кабула

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Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) взяли под свой контроль несколько зон воздушной гавани Кабула. Об этом сообщает Pajhwok.

Эвакуация иностранных военных из Афганистана открыла боевикам дорогу в некоторые зоны аэропорта столицы. Представители талибов заявляют, что уже вошли во внутренний периметр воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал эвакуацию своих военнослужащих из Кабула. Решение резко прервать эвакуацию гражданского населения продиктовано опасностью новых атак со стороны террористов ИГ (организация запрещена на территории России).

26 августа в районе аэропорта Кабула произошёл теракт, который унёс жизни по меньшей мере 170 человек, и более 200 получили ранения. Среди жертв были 13 американских солдат. В СМИ сообщалось, что 18 военнослужащих США во время терактов получили ранения.

О свёртывании операции по вывозу гражданского населения из Афганистана заявили также Великобритания и Турция.