Талибы введут конституцию времён последнего короля

Пришедшие к власти в Афганистане члены запрещённого в РФ движения «Талибан» планируют временно ввести конституцию, которая действовала в период правления последнего короля страны Мухаммеда Захир-Шаха. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Абдул Хаким Шариа на встрече с послом Китая, передаёт РИА Новости.

По словам главы Минюста во временном правительстве, действовать будут все положения, кроме тех, которые противоречат шариату. Конституция применялась с 1933 по 1973 год, пока у власти был Захир-Шах. После этого случился переворот, руководство страной захватил его двоюродный брат и бывший глава правительства страны Мохаммад Дауд, и закон утратил силу.

Ранее сообщалось, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство талибов. Он считает, что мир должен демонстрировать взаимодействие с нынешним кабмином, а не отчуждать афганский народ.