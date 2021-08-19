Талибов обвинили в убийствах афганского этнического меньшинства

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) жестоко пытали и убивали представителей афганского этнического меньшинства. Об этом говорится в отчёте правозащитной организации Amnesty International.

Речь идёт о хазарейцах, живущих в провинции Газни. По данным организации, талибы убили как минимум шесть человек, ещё трое подверглись пыткам. Одному мужчине вырезали мышцы руки, его также пытались придушить шарфом. По предварительной информации, все эти инциденты произошли с 4 по 6 июля.

Боевики «Талибана» полностью контролируют Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были завершены боевые действия. Президент Ашраф Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.

Ранее талибы убили на западе Афганистана родственника журналиста Deutsche Welle (DW) и тяжело ранили ещё одного. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg) осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. Он подчеркнул, что убийство родственника одного из сотрудников СМИ показывает, насколько опасно сейчас журналистам находиться в Афганистане.