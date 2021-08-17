«Талибан» запретил своим бойцам занимать здания посольств

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Руководство «Талибана» (запрещено в РФ) приказало своим бойцам не занимать опустевшие здания посольств в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

Члены движения получили приказ соблюдать неукоснительную дисциплину и не препятствовать движению машин с дипломатическими номерами.

Также талибы призвали граждан Афганистана продолжать заниматься своими повседневными делами и не останавливать развитие экономики страны.

Движение без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее талибы пообещали, что не станут наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США. Представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что боевики не заинтересованы в том, чтобы местные жители покидали страну из-за страха.