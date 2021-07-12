«Талибан» захотел, чтобы Москва отменила международные санкции

Члены запрещённого в России движения «Талибан» ведут переговоры с Москвой по снятию санкций с движения. Об этом заявил представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву, сообщает РИА Новости.

Мы просили их об исключении из санкционного списка, — сказал он.

Талибы находятся под санкциями Совета Безопасности ООН. Ранее они заявили, что по соглашению с США, которое было достигнуто в 2020 году, их якобы должны были исключить из всех «чёрных списков» и будто бы Вашингтон занимается этим вопросом.

Представители политического офиса «Талибана» находились в Москве 8 и 9 июля. Они провели встречу с представителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с талибами необходимы на фоне напряжённого развития ситуации в Афганистане. Он добавил, что российский лидер в курсе прошедших переговоров.