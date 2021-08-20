«Талибан» заблокировал доступ в аэропорту Кабула

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» заблокировали доступ в аэропорт Кабула. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Талибы не дают попасть в воздушную гавань в основном афганцам. Также сообщается, что в нескольких километрах от воздушной гавани выставлены патрули боевиков.

При этом самолёт авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» эвакуировал 350 человек в Исламабад. Также в аэропорту Кабула приземлился ещё один рейс из Пакистана. Им планируется вывезти из страны афганцев и иностранных граждан, которые работают в международных организациях.

Ранее в воздушной гавани произошла стрельба и давка. Погибли не менее 12 человек. Инцидент произошёл 17 августа. Выстрелы были сделаны из американского вертолёта. Позже в Пентагоне заявили, что открыли огонь для сдерживания толпы. Пресс-секретарь военного ведомства заявил, что солдаты не стреляли в людей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.