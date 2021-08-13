Талибы заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства

Членам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) разрешили войти в районы Кабула. Соответствующий приказ был отдан руководством радикального движения. Об этом говорится в их заявлении. Они утверждают, что в Афганистане не будет никакого переходного правительства.

По данным телеканала Al Arabiya, боевики без боя вошли в город. Талибы подчеркнули, что в стране не будет переходного правительства. Они ожидают полной передачи власти, сообщает Reuters.

В МВД Афганистана сообщили, что в столице вводится комендантский час. После 21:00 гражданам рекомендовали не покидать свои дома.

В связи с последними событиями МИД Франции решило перевести своё посольство в Афганистане на территорию аэропорта Кабула. Ранее подобное решение приняла Канада. Военные США, Великобритании и Турции обеспечивают безопасность в воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами столице страны, Кабуле, рассказали об обстановке в городе. По мнению многих очевидцев, обстановка в Кабуле неспокойная: закрылись магазины, люди боятся выходить из дома, над городом летает военная техника, а по улицам разгуливают террористы. Однако, несмотря на напряжённую атмосферу, боевики сдержали своё слово и не причиняют вреда мирным жителям. По словам гражданина Афганистана Абдуллы, «иногда слышны крики, но жертв пока нет, столкновений тоже. Все говорят о талибах в городе».