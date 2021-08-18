«Талибан» отказался превращать Афганистан в демократическое государство

Афганистан не будет демократическим государством после прихода запрещённого в России движения «Талибан». Люди в стране будут жить по законам шариата, заявил агентству Reuters представитель движения Вахидулла Хашими.

Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований, — сказал Хашими.

Он подчеркнул, что талибы не намерены дискуссировать на эту тему. Ответ на вопрос, какая политическая система нужна Афганистану, ясен: это законы шариата, добавил представитель «Талибана».

По его словам, страной будет управлять совет талибов, а верховным лидером станет Хайбатулла Ахундзада.

Ранее председатель Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что представители «Талибана» ведут себя правильно, пытаясь добиться авторитета у афганцев. По его словам, они пообещали восстановить экономику страны и заверили, что не будут мстить представителям бывшего режима. Клинцевич назвал эти заявления выверенной психологической комбинацией, позволяющей завоевать авторитет у афганцев.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и сбежал.