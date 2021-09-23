«Талибан» отказался назначать послов в странах до своего признания
Александр Чеков
Александр Чеков
20:13, 23 сентября 2021
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Запрещённое в России движение «Талибан» отказалось назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства Афганистана. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра культуры и информации временного правительства республики Забиулла Муджахид.
Если [страны] признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдёт, — цитирует его агентство.
Он добавил, что это относится и к России — от Москвы ожидают налаживания хороших дипотношений.
16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.