«Талибан» обязал США вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» после захвата контроля над Афганистаном обязали США вывести воинский контингент из страны до 11 сентября, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения Сухейля Шахина.

По его словам, «Талибан» не будет атаковать американских военных в Афганистане, но Вашингтон должен соблюдать сроки вывода военного контингента. Шахин подчеркнул, что талибы не нападали на американских военных.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Американский лидер Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике из-за решение вывести американские войска из страны. Он подчеркнул, что несмотря ни на, что настаивает на правильности данного шага. Глава Белого дома добавил, что вместе с помощниками «внимательно следил за ситуацией в Афганистане». Также политик добавил, что американские военные выполнили цели по борьбе с запрещённой в России «Аль-Каидой». Теперь США должны бороться с террористами в других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Байдена за эти высказывания.