«Талибан» назвал условия для перемирия в Афганистане

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области написали письмо в канцелярию канцлера Германии Ангелы Меркель с просьбой починить дорогу и им ответили. Об этом сообщает издание «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. <...> Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, — говорится в послании офиса...