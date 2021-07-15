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«Талибан» назвал условия для перемирия в Афганистане

10:16, 15 июля 2021
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявил, что талибы готовы пойти на трёхмесячное перемирие в Афганистане, если будут освобождены 7 тысяч заключённых, а движение исключат из «чёрного списка» ООН. Об этом сообщает телеканал 1TV News.

Ранее талибы заявляли, что готовы прекратить огонь в Афганистане лишь только после достижения политической договорённости. Представитель движения Сухейль Шахин заявил, что переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, стороны конфликта обсуждают по нему дорожную карту, политического урегулирования и только потом могут приступить к дискуссиям о прекращении огня.

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