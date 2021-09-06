16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Талибан» анонсировал скорое провозглашение правительства Афганистана

10:28, 07 сентября 2021
«Талибан» анонсировал скорое провозглашение правительства Афганистана Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вскоре будет объявлен состав нового правительства Афганистана. Точной даты ещё нет. Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин, передаёт ТАСС.

Я не могу подтвердить конкретную дату, но ожидается, что оно (правительство. — NEWS.ru) будет объявлено скоро, — сказал Мохаммад Сохаил Шахин.

Профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра предположил, кто войдёт в состав нового правительства Афганистана. Он считает, что оно в большинстве будет состоять из пуштунов. При этом талибы могут сформировать коалицию совместно с другими политическими силами, чтобы снизить недовольство своим приходом к власти. Но в конце концов навяжут свою модель управления государством и со временем исключат всех других партнёров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео