Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием

Захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) запретили входить с оружием в парки развлечений, написал в своём Twitter заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид. Также им нельзя находится в этих местах в военной форме и разъезжать там на транспортных средствах.

Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений, — написал Муджахид.

Ранее талибы впервые назначали двух женщин на руководящие посты в сфере здравоохранения. Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода в Афганистане. Ещё одним указом доктор Ариан назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Талибы начали широкомасштабную операцию по захвату власти в Афганистане весной 2021 года, когда США объявили о решении вывести войска из страны. 15 августа боевики без боя взяли Кабул, президент страны Ашраф Гани уехал за границу. В результате талибы взяли под контроль все провинции Афганистана, кроме Панджшера, где было организовано сопротивление под командованием Ахмада Масуда.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью взят под контроль «Талибана» и война на территории Афганистана завершена.