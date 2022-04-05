«Тактика запугивания»: как Макрон получает дополнительные голоса

Глава Франции Эммануэль Макрон вызвал опасения французов по поводу победы лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах на большом митинге под Парижем, пишет Politico. По словам авторов материала, Макрон предположил, что триумф крайне правых во Франции приведёт к «великому глобальному беспорядку», который затронет в том числе сферы геополитики, экологии и экономики, а также к глобальному вооружённому конфликту.

Преувеличение? Тактика запугивания? Да, частично. Лагерь Макрона немного встревожен, — отметил автор публикации.

Отмечается, что лидер «Национального объединения» сократила отставание от нынешнего президента до 5% и остаётся силой, с которой приходится считаться. В то же время поддержка Ле Пен сосредоточена в «низкоявочных» частях электората: молодых, менее образованных и менее обеспеченных. Кроме того, несмотря на умение мобилизовать избирателей, Ле Пен не удавалось «получить свой голос» ни на одних выборах с апреля 2017 года.

Ранее Марин Ле Пен обвинила действующего главу государства в запугивании сограждан ситуацией на Украине. По её мнению, он полагает, что это поможет ему на предстоящих выборах, однако подобные формы манипуляции общественным мнением недопустимы для кандидата в президенты, особенно когда речь идёт о таком серьёзном кризисе.