«Такой просчет недопустим»: бывший агент ЦРУ назвал главную ошибку НАТО Экс-агент ЦРУ обвинил НАТО в ложной оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ

Фото: US Army

Генералы НАТО неправильно оценили ситуацию в зоне проведения специальной военной операции перед контрнаступлением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Стивена Гарднера. По словам эксперта, страны Запада подталкивали Киев к активным наступательным действиям, что стало серьезным просчетом с их стороны. Он подчеркнул, что такие ошибки недопустимы.

Западные политики и военные воодушевляют [ВСУ] продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим, — заявил Джонсон.

Вместе с тем он отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины было заранее обречено на провал. Это обусловлено тем, что у них нет преимущества в воздухе, необходимого для штурма хорошо укрепленных российских позиций. Самолеты, которые отправляет украинское командование, оперативно сбиваются.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинские войска терпят большие потери на Запорожском направлении. По его словам, за последнюю ночь армия Украины потеряла около 200 человек. Тем не менее Киев продолжает попытки наступления и постоянно подвозит на позиции новых мобилизованных.