Такер Карлсон призвал срочно распустить НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Такер Карлсон

НАТО хочет начать войну с Россией, что может привести к уничтожению Соединенных Штатов и некоторых стран Европы, поэтому Альянс нужно срочно распустить, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с советником премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном. По словам журналиста, военный блок не пытается укрепить суверенитет других стран, а препятствует его реализации. В свою очередь Орбан напомнил, что официальная позиция Североатлантического альянса — нежелание прямой конфронтации с Москвой.

Но все, что они делают, показывает [обратное]. Они хотят горячей войны с Россией, которая уничтожит Соединенные Штаты и, возможно, Венгрию тоже, — ответил Карлсон.

Ранее НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — членов Альянса. Согласно сообщению, Москва проводит кампании по дезинформации и кибератаки. При этом конкретных доказательств этого представители Североатлантического альянса не предоставили. «Вредоносная деятельность» затронула Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию, уточнили в НАТО.

В свою очередь американский аналитик Чарльз Ортель заявил, что роспуск НАТО стал бы лучшим подарком к 75-летнему юбилею Альянса, который отмечали 4 апреля. По его словам, миру было бы значительно лучше, если бы отдельные члены организации концентрировались на собственных интересах. Он считает, что Альянс пережил необходимость своего существования после распада СССР и падения железного занавеса.