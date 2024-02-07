Такер Карлсон побывал во «Вкусно — и точка» Пресс-служба «Вкусно — и точка»: Карлсон побывал в одном из ресторанов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба сети быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила NEWS.ru, что американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, посетил одно из столичных заведений. По ее данным, экс-ведущий Fox News брал заказ навынос. В общепите убеждены, что американцу наверняка понравилось меню ресторана.

Да, мы знаем, что заходил. Знаем, что брал заказ навынос, и не сомневаемся, что ему понравилось наше меню, — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. По словам представителя Кремля, беседа состоялась 6 февраля. Песков отметил, что в последние два года иностранные СМИ регулярно запрашивали интервью с главой государства, но все это были западные медиа, которые занимают «исключительно однобокую позицию».

Песков также выразил мнение, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам Карлсон будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.

До этого экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол предложил временно запретить Такеру Карлсону въезд в Америку. В свою очередь бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, которого Такер часто высмеивал в своих передачах, назвал журналиста «предателем». Это далеко не первый выпад в адрес телеведущего: его уже ловили на фейках о коронавирусе, продвижении теории заговора и обвинили в распространении лжи о выборах в США.