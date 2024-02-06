Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина Американский журналист Такер Карлсон заявил о планах взять интервью у Путина

Фото: ZUMA/ТАСС

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Мужчина, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter (X).

Ранее сообщалось, что американец прибыл в Россию, чтобы взять интервью у российского лидера. Сам Карлсон, отвечая на вопрос о перспективе такой беседы, не исключил такую возможность.

При этом в США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. За журналиста сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве Карлсона интервьюировать любых публичных личностей.

По данным Bloomberg, возможность проведения интервью экс-телеведущего с Путиным уже обсуждалась в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на это пообещал проинформировать о возможных интервью политика, однако 5 февраля таких встреч в его графике еще не было.

Перед поездкой Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским президентом. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ проигнорировали эту ситуацию, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет.