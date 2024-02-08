Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с Путиным

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Экс-ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в социальных сетях опубликовал первую фотографию, на которой он интервьюирует президента РФ Владимира Путина. Журналист и глава российского государства запечатлены в представительском кабинете Кремля.

Мужчины одеты в темные костюмы, при этом Карлсон повязал полосатый галстук, а Путин выбрал однотонный. Между ними находится небольшой белый столик, на котором со стороны журналиста стоит стакан с прозрачной жидкостью, а со стороны президента — большая кружка. С похожей емкостью Путин неоднократно появлялся на различных мероприятиях, предполагающих длительное общение с прессой.

Ранее Такер Карлсон сообщил, что интервью с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Видеозапись появится на сайте журналиста и на его странице в социальной сети Twitter (X). В своем видеообращении Карлсон заявил: он берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине. Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также Карлсон признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.