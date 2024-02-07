Такер Карлсон договорился с Маском по поводу интервью Путина Карлсон: Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в Twitter

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский предприниматель Илон Маск не будет блокировать интервью с российским президентом Владимиром Путиным в соцсети Twitter (X), заявил журналист Такер Карлсон в видеообращении на своей странице. По его словам, бизнесмен пообещал проследить за этим вопросом, чтобы руководство Штатов не смогло подвергнуть материал цензуре.

Илон Маск пообещал не блокировать это интервью, когда оно будет размещено на его платформе X. И мы благодарны ему за это. Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать, — отметил журналист.

Ранее Карлсон сообщил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а «заискивающей пропагандой», и эту ситуацию нужно менять, пояснил экс-телеведущий Fox News.

До этого он подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Для этого Карлсон, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от американских властей или кого бы то ни было.