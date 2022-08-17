Тайваньский троллинг до ноября Ситуация на «тайваньском треке» будет только нарастать

Фото: Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia/Global Look Press

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь (слева направо)

Схождение с небес Пелоси на остров Тайвань оказалось первым актом разыгрываемого Соединенными Штатами масштабного провокационного спектакля против Китая. Прошло совсем немного времени, и на острове высадился десант парламентариев из Литвы, которую на карте мира мало кто из жителей Тайваня уверенно покажет.

Но визит литовцев был отнюдь не случаен. Именно Вильнюсу американские господа дали отмашку на начало нового этапа троллинга Китая. Еще в конце прошлого года Литва неожиданно приняла решение открыть у себя постоянное представительство Тайваня. Причем речь шла не о мягком варианте, с которым Пекин еще как-то мирится, — открытии представительства не Тайбэя, а именно Тайваня. Естественно, китайцы были возмущены, автоматически исключили литовскую инфраструктуру из географии своего Нового шелкового пути, жест был весьма показательным.

Не исключено, что Тайванем теперь как по команде заинтересуются и другие американские сателлиты. Чего стоила как бы неожиданная посадка на острове выставочной эскадрильи Южной Кореи, возвращающейся после демонстративных полетов на Филиппинах. Другого места для заправки, видимо, в регионе не существует. Не исключено, что в следующий раз местный аэропорт выберут для приземления уже американские бомбардировщики, направляющиеся, например, на базу на Гуаме. А уж чем ближе события ноября, тем, надо полагать, чаще на острове будут высаживаться десанты штатовских политиков.

Почему речь идет именно о ноябре? Дело в том, что именно в этом месяце произойдут важные события и для США, и для Китая. В Америке, понятно, выборы конгресса и трети сената, а у Компартии Китая пройдет ХХ съезд.

Естественно, что подгоняемые многочисленными опросами, отдающими ноябрьскую победу Партии слона, штатовские демократы всеми силами спешат перевернуть неприятную для них тенденцию. И, как хорошо известно, нет лучшего сильно действующего лекарства, чем «маленькая победоносная война».

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На Украине ничего путного для Америки, несмотря на огромные раздражающие избирателя затраты, не просматривается. Все рассказы о победе над Россией на поле боя и о чудодейственных свойствах поставляемого ВСУ западного оружия все больше выглядят болезненными фантазиями. А потому внимание демократических мозговых центров переключилось на Китай, который все более нагло пробуют на слабо.

За океаном уверены, что Китай, несмотря на свои громкие протесты, угрозы полной блокады острова и активизацию военных маневров у берегов Тайваня, пока не готов к прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами. А значит, и не может претендовать на роль центра мира и новой супердержавы. А потому приближение к острову раздора авианосца «Рональд Рейган» сочетается с угрозами лишить китайцев значительной части американского, а затем и европейского рынков. Таким образом, демократы у власти США как бы ставят Пекин на место, сохраняя за собой роль «града на холме» — единственного центра мира.

Фото: Petty Officer 2nd Class Jackie H/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец «Рональд Рейган»

Но цель их активизировавшегося троллинга еще тоньше. Весь мир заговорил, как по команде, о нанесенном Китаю оскорблении. И если пекинские власти не найдут способ достойно ответить Штатам, а не плодить «последние серьезные предупреждения», то у председателя Си могут возникнуть проблемы на партийном съезде. Особенно в свете его желания нарушить принятую в последние годы ротацию первых лиц. И остаться у власти и после истечения второго мандата.

В Вашингтоне же надеются подорвать авторитет Си Цзиньпина и открыть дорогу к власти в Китае куда более проамериканским компрадорским кадрам. Так что до ноября интенсивность провокаций вокруг статуса Тайваня будет только нарастать.