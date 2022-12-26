Тайвань сообщил о приближении к острову 71 летательного аппарата КНР

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Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики

В течение последних суток в зоне Тайваньского пролива было зафиксировано семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат, сообщили представители оборонного ведомства острова. Они подчеркнули, что 47 аппаратов двигались в направлении Тайваня, пересекая так называемую срединную линию пролива, передает ТАСС.

Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск — примечание NEWS.ru) вокруг Тайваня был обнаружен 71 летательный аппарат и 7 кораблей НОАК, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По распространенным данным, 47 китайских летательных аппаратов пересекли срединную линию и зашли в опознавательную зону ПВО к югу от Тайваня. Военные власти острова использовали свои корабли для наблюдения за единицами техники КНР. Кроме того, в воздух поднимался патруль, а также разворачивались ЗРК.

Напряженность в районе Тайваньского пролива усилилась еще в августе. Это произошло после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Данный шаг со стороны Вашингтона вызвал резкую реакцию официального Пекина.

Ранее представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что ВС КНР провели учения близ Тайваня. По его словам, маневры прошли в морском и воздушном пространстве недалеко от острова. Ши И отметил, что учения стали решительным ответом КНР на действия США, связанные в том числе с визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.