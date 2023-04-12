Тайвань попросил разъяснить слова Макрона о конфликте с Китаем

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Тайбэй обратился к Елисейскому дворцу с просьбой разъяснить слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая по вопросу Тайваня, сообщил CNN глава тайваньского МИД Джозеф Ву. Дипломат отметил, что высказывание Макрона хотя и оставило вопросы, правительство Франции демонстрирует Тайваню свою поддержку.

Мы все еще пытаемся выяснить, что он говорит и что это значит, через французское правительство, — сообщил Ву.

После визита в Китай, где Макрон провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидер Франции заявил журналистам, что «худшим было бы думать», что европейцы должны «приспособиться к американскому ритму или чрезмерной реакции со стороны Китая». Заявление президента Франции прозвучало так, будто он задался вопросом, следует ли его стране вмешиваться в тайваньский кризис, однако позже официальные лица в Париже заявили, что слова Макрона были неверно истолкованы, отмечает CNN.

9 апреля Reuters сообщило, что Китай и Тайвань отправили по 10 военных кораблей к условной границе, разделяющей материковую часть КНР и остров. При этом источник агентства сообщал, что китайский авианосец Shandong располагается в 400 морских милях от юго-восточного побережья Тайваня, и на «срединной» линии его нет.