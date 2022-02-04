Тайвань осудил заявление России и КНР в поддержку принципа «одного Китая»

В Тайване осуждают совместное заявление лидеров России и КНР, в котором Москва подтвердила свою позицию в отношении принципа «одного Китая» и выступила против независимости острова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте тайваньского внешнеполитического ведомства. В министерстве отметили, что Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, а китайское правительство никогда не управляло Тайванем и не должно вынуждать другие страны придерживаться выдуманного принципа «одного Китая».

В ответ на «Совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип «одного Китая» и признаёт Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, МИД выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань), — заявили в МИД Тайваня.

В ведомстве подчеркнули, что китайское правительство не имеет права представлять Тайвань на международном уровне и не должно вынуждать другие страны, международные компании и организации вопреки их желанию делать ложные заявления, используя принцип «одного Китая»​.

Данный принцип лежит в основе дипломатических отношений КНР с другими государствами, и с Россией в том числе. Ни одна страна не сможет установить дипотношения с Китаем, пока не разорвёт связи с Тайбэем.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Также Москва и Пекин выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и против «цветных революций».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после зимних Олимпийских игр в Пекине произойдут некие события вокруг Тайваня. Политик призвал отслеживать ситуацию, поскольку он хороший предсказатель. Трамп не стал раскрывать детали своего «прогноза», но добавил, что если бы он был президентом США, в КНР даже не подумали бы о захвате мятежного острова.