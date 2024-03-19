«Тайный сын» Карла III рассказал об обмане с исчезновением Кейт Миддлтон Считающий себя сыном Карла III британец назвал «исчезновение» Миддлтон обманом

Фото: Соцсети

Британец Саймон Чарльз Доранте-Дэй

Британец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, считающий себя незаконнорожденным сыном короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, назвал обман с исчезновением Кейт Миддлтон обычным явлением, который «происходит во дворце много лет», пишет Daily Star. Мужчина заявил, что отсутствие информации о здоровье Миддлтон естественным образом порождает сплетни и теории заговора, пишет издание.

Я с большим интересом следил за этой историей. Общественность имеет право на некоторую ясность в отношении таких серьезных проблем со здоровьем, как эти. Если они этого не сделают, вакуум заполнится сплетнями и теориями. Обман никого не успокаивает, но обман происходил много лет, даже у всех на виду, так что для нас в этом действительно нет ничего нового, — поделился своими мыслями о принцессе Кейт Доранте-Дэй.

Доранте-Дэй сейчас живет в Австралии, сообщает СМИ. Ранее он утверждал, что его приемная мать, которая раньше работала на королеву Елизавету II, на смертном одре сказала, что он сын Карла III и Камиллы (от которого те отказались). Теперь Доранте-Дэй регулярно делится своими мыслями о событиях, происходящих в королевской семье Великобритании, говорится в сообщении.

Ранее Миддлтон впервые после операции и слухов об измене принца Уильяма засняли папарацци. Принца и принцессу Уэльских сняли на видео в прошедшие выходные, когда они посещали фермерский магазин примерно в миле от их дома в Виндзоре.