На кофте Зеленского разглядели тайное послание Путину Bild: Зеленский направил Путину сигнал координатами на кофте

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Кая Каллас

Журналисты немецкого издания Bild разглядели на кофте президента Украины Владимира Зеленского тайное послание президенту РФ Владимиру Путину. Авторы обратили внимание, что на кофте Зеленского во время встречи с премьером Эстонии Каей Каллас изображены координаты села Добровеличковки в Кировоградской области, где находился географический центр Украины в границах 1991 года.

Скрытое послание президента Украины может звучать так: «Смотри, Путин, координаты моей страны нелегко переместить». Украина остается такой, какая есть. Ни одна территория не будет оставлена, — говорится в публикации.

Изначально немецкие журналисты предположили, что координаты 48.3794° и 31.1656°, вышитые в форме креста на оливково-зеленом свитере Зеленского, указывают на местоположение крейсера Черноморского флота РФ «Москва», затонувшего в апреле 2022 года. Но информация была основана на ложном сообщении агентства DPA, которое впоследствии было отозвано, и в статью Bild внесли изменения.

В декабре 2022 года американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала стиль одежды Зеленского, который надел на встречу с президентом США Джо Байденом спортивный костюм цвета хаки. По словам Оуэнс, президент Украины выглядел так, «будто он только что выполз из окопа».