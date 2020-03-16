https://static.news.ru/photo/1dc0dff2-6797-11ea-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Агент по недвижимости Брэнди Тодд обнаружила неизвестное ранее поместье легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли. Дом находится в Колдуотере, штат Миссисипи.

Музыкант купил дом вместе с сараем и мастерской в 1965 году. Недвижимость была оформлена на отца, Вернона Пресли. Король рок-н-ролла предпочитал отдыхать в поместье от внимания фанатов. Через некоторое время после покупки Пресли передал участок своей матери, а затем поместье перешло к его дяде. В документах на дом никогда не значилось имя музыканта. По мнению историка рок-музыки Стивена Шаттса, это было связано с желанием Пресли не платить налоги.

В настоящий момент поместье стоит 36 млн рублей ($485 тысяч). Оно располагается на участке в 13 гектаров. Жилой дом имеет две комнаты и две ванные. Также сохранился автомобиль музыканта, повреждённый пулевыми отверстиями. Пресли увлекался стрельбой и использовал сине-белый Buick 1955 года в качестве мишени.

Сейчас домом владеют люди, никак не связанные с Пресли, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге самых богатых умерших знаменитостей. Годовой доход покойного музыканта составил $39 млн. Первое место занимает Майкл Джексон. За 2019 год количество прослушиваний его песен возросло с 1,8 млрд до 2,1 млрд. Он заработал $60 млн долларов за 2019 год.